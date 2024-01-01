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Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) - dünya standartlarında VR eğlencesi aracılığıyla insanları birbirine bağlayan yeni nesil bir sosyal VR platformudur. Sensorium Galaxy H1 2021'de yayına girecektir. Teknoloji ilk olarak 2019 yılında Los Angeles'ta düzenlenen Elektronik Eğlence Fuarı'nda (E3) kamuoyuna tanıtılmıştır. Sensorium, 2022 sonuna kadar 1,8 milyondan fazla kullanıcı çekmeyi beklemektedir.