Sensorium | SENSO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Sensorium Hızlı Proje Tanıtımı
Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) - dünya standartlarında VR eğlencesi aracılığıyla insanları birbirine bağlayan yeni nesil bir sosyal VR platformudur. Sensorium Galaxy H1 2021'de yayına girecektir. Teknoloji ilk olarak 2019 yılında Los Angeles'ta düzenlenen Elektronik Eğlence Fuarı'nda (E3) kamuoyuna tanıtılmıştır. Sensorium, 2022 sonuna kadar 1,8 milyondan fazla kullanıcı çekmeyi beklemektedir.Sensorium geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSENSO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSENSO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz715,280,000