Send Finance | SEND Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Send Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Send Finance, zincirlerin birlikte çalışabilirlik sorunlarını çözmek için sıfır bilgi köprüsü mimarisini uygulamak isteyen zincirler arası token transferi için bir zkBridge'dir.Send Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SEND Token MEXC'de
MEXC Borsası, Send Finance (SEND) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SEND
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Send Finance satın almak veya MEXC SEND ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSEND
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSEND
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000