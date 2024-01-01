Send Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Send Finance, zincirlerin birlikte çalışabilirlik sorunlarını çözmek için sıfır bilgi köprüsü mimarisini uygulamak isteyen zincirler arası token transferi için bir zkBridge'dir.