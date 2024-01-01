SELO | SELO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SELO Hızlı Proje Tanıtımı
SELO+, yerleşik bir Sosyal Ağ ve artırılmış NFT anlatımına sahip hiper yerel tabanlı bir yaşam günlüğü uygulamasıdır.SELO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SELO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSELO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSELO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000