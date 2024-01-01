SELF Crypto | SELF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SELF Crypto Hızlı Proje Tanıtımı
SELF, kullanıcıların bir Web3 kimliği oluşturmasını sağlayan tamamen merkeziyetsiz bir projedir. Temel projemiz, DEX platformlarında ek kullanımlarla herhangi bir DeFi veya CEX cüzdanına alınıp satılabilen ve uygulanabilen yardımcı NFT'ler olarak @Kullanıcı adlarıdır.SELF Crypto geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SELF Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSELF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSELF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz492,597,389