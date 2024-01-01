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SELF, kullanıcıların bir Web3 kimliği oluşturmasını sağlayan tamamen merkeziyetsiz bir projedir. Temel projemiz, DEX platformlarında ek kullanımlarla herhangi bir DeFi veya CEX cüzdanına alınıp satılabilen ve uygulanabilen yardımcı NFT'ler olarak @Kullanıcı adlarıdır.