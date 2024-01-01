SEIYAN | SEIYAN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SEIYAN Hızlı Proje Tanıtımı
SEIYAN, SEI Network'ün ana marka coinidir: Yerleşik Kullanıcılar. Memeleri en üst düzeye çıkarın. SEI'yi Güçlendirin.SEIYAN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SEIYAN Token MEXC'de
MEXC Borsası, SEIYAN (SEIYAN) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SEIYAN
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak SEIYAN satın almak veya MEXC SEIYAN ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için SEIYAN tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SEIYAN vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSEIYAN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSEIYAN
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000