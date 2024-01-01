Kryptonite | SEILOR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Kryptonite Hızlı Proje Tanıtımı
Kaldıraç için yerleşik borç verme ve stable coin basımı ile SEI için önde gelen Sei destekli likit staking protokolüdür. Sei, SUI'den bu yana bir zincirin ilk Binance launchpool'udur. Başlıca destekçileri Coinbase, Multicoin (Solana) ve Jump'tır. Kryptonite, Sei topluluğu teşviklerinin bir parçası olan 6 projeden sadece biridir.Kryptonite geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SEILOR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSEILOR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSEILOR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000