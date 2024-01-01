Kryptonite geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Kaldıraç için yerleşik borç verme ve stable coin basımı ile SEI için önde gelen Sei destekli likit staking protokolüdür. Sei, SUI'den bu yana bir zincirin ilk Binance launchpool'udur. Başlıca destekçileri Coinbase, Multicoin (Solana) ve Jump'tır. Kryptonite, Sei topluluğu teşviklerinin bir parçası olan 6 projeden sadece biridir.