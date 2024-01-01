SEED | SEED Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SEED Hızlı Proje Tanıtımı
SEED.photo, dünyanın ilk merkeziyetsiz NFT fotoğrafçılık pazarı unvanını alarak dijital fotoğrafçılık dünyasında oyunun kurallarını değiştiren bir platformdur. Fotoğrafçıların çarpıcı kareler yakalamaktan bunları düzenlemeye ve yüklemeye kadar yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri bir platform hayal edin. İşin püf noktası şu: Başyapıtlarını benzersiz NFT'lere dönüştürebilir ve heyecan verici Web3 alanına katılabilirler.SEED geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSEED
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSEED
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,826,000,000