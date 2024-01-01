SEDA | SEDA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SEDA Hızlı Proje Tanıtımı
SEDA, modüler veri taşıma ve sorgulama için bir standarttır. Tüm ağlar için herhangi bir veri türünü kapsar. SEDA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SEDA Token MEXC'de
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