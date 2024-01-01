SEDA, modüler veri taşıma ve sorgulama için bir standarttır. Tüm ağlar için herhangi bir veri türünü kapsar.

SEDA (SEDA) Dönüştürücü ve Hesaplayıcı

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