SECOND | SECOND Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SECOND Hızlı Proje Tanıtımı
MetaDOS, E-spor odaklı ve Para Birimi olarak ZAMAN konseptini kullanan, PC ve Mobil cihazlarda yeni nesil Ücretsiz Oynanabilen bir Battle Royale oyunudur.SECOND geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SECOND Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSECOND
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000