0xSuiExchange | SECG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
0xSuiExchange Hızlı Proje Tanıtımı
0xSuiExchange (0xSEX), kullanıcılara güvenlik, verimlilik ve yeniliği entegre eden bir alım satım ortamı sağlamayı amaçlayan, geleceğin merkeziyetsiz finans (DeFi) ve nitelikli fikri tapu (NFT) alım satım platformudur.0xSuiExchange geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SECG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSECG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSECG
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz