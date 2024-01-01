0xSuiExchange geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

0xSuiExchange (0xSEX), kullanıcılara güvenlik, verimlilik ve yeniliği entegre eden bir alım satım ortamı sağlamayı amaçlayan, geleceğin merkeziyetsiz finans (DeFi) ve nitelikli fikri tapu (NFT) alım satım platformudur.