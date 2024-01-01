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Seamans Tec, özel kripto para birimi çözümüyle küresel denizcilik ekonomisini altüst etmeye hazırlanıyor. Denizcilik sektörü için özel olarak tasarlanan Seamans Tec, kapsamlı platformu aracılığıyla işlemleri kolaylaştırarak, kesintisiz iletişimi sağlayarak ve sürdürülebilirlik girişimleri destekleyerek sektör uygulamalarını yeniden şekillendirmeyi vaat ediyor.