SEAT | SEAT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SEAT Hızlı Proje Tanıtımı
Seamans Tec, özel kripto para birimi çözümüyle küresel denizcilik ekonomisini altüst etmeye hazırlanıyor. Denizcilik sektörü için özel olarak tasarlanan Seamans Tec, kapsamlı platformu aracılığıyla işlemleri kolaylaştırarak, kesintisiz iletişimi sağlayarak ve sürdürülebilirlik girişimleri destekleyerek sektör uygulamalarını yeniden şekillendirmeyi vaat ediyor.SEAT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SEAT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSEAT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSEAT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000