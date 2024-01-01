Seamless | SEAM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Seamless Hızlı Proje Tanıtımı
Seamless Protocol, Base'deki ilk merkeziyetsiz, yerel borç verme ve borç alma protokolüdür. Seamless, kitlelere ilham vermek için daha düşük teminatlı borç almaya ve daha iyi bir kullanıcı deneyimine odaklanarak modern DeFi'nin temelini atıyor.Seamless geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SEAM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSEAM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSEAM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000