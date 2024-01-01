Seamless geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Seamless Protocol, Base'deki ilk merkeziyetsiz, yerel borç verme ve borç alma protokolüdür. Seamless, kitlelere ilham vermek için daha düşük teminatlı borç almaya ve daha iyi bir kullanıcı deneyimine odaklanarak modern DeFi'nin temelini atıyor.