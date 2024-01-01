Solidex | SDT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Solidex Hızlı Proje Tanıtımı
Solidex, gerçek dünya varlıkları ile dijital para birimleri arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanmış devrim niteliğinde bir blok zinciri projesidir.Solidex geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SDT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSDT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSDT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000,000,000