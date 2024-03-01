SDR | SDR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SDR Hızlı Proje Tanıtımı
SedraCoin, gelişmiş GHOSTDAG PROTOKOLÜ ve kHeavyHash algoritmasına dayanmaktadır ve yaklaşmakta olan yenilikçi Sedrax Metaverse projesine öncülük etmektedir.SDR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SDR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSDR
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz8,388,040,500