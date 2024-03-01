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SedraCoin, gelişmiş GHOSTDAG PROTOKOLÜ ve kHeavyHash algoritmasına dayanmaktadır ve yaklaşmakta olan yenilikçi Sedrax Metaverse projesine öncülük etmektedir.