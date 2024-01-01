SDAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SingularityDAO, yapay zeka tarafından dinamik olarak yönetilen çeşitlendirilmiş kripto para varlık sepetleri olan DynaSet'leri yönetme ana hedefine sahip, merkeziyetsiz, blok zinciri tabanlı bir kuruluştur. SingularityDAO'daki oylama gücü SingularityDAO tokeni (SDAO) tarafından verilmektedir.