SDAO | SDAO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SDAO Hızlı Proje Tanıtımı
SingularityDAO, yapay zeka tarafından dinamik olarak yönetilen çeşitlendirilmiş kripto para varlık sepetleri olan DynaSet'leri yönetme ana hedefine sahip, merkeziyetsiz, blok zinciri tabanlı bir kuruluştur. SingularityDAO'daki oylama gücü SingularityDAO tokeni (SDAO) tarafından verilmektedir.SDAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SDAO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSDAO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSDAO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000