Stader | Sd Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Stader Hızlı Proje Tanıtımı
Stader, perakende kripto kullanıcıları, borsalar ve koruyucular için çoklu PoS ağları için anahtar staking ara yazılımı altyapısı oluşturuyor. Stader, üçüncü tarafların bileşenlerimizden yararlanabilmesi ve özel çözümler oluşturabilmesi için son derece modüler akıllı sözleşmeler oluşturuyor.
Stader kısa vadede, Terra, Solana, Ethereum, Near, Avalanche, Fantom vb. dahil olmak üzere birden fazla zincirde yerel sözleşmeler inşa ediyor, büyümek ve ödüllerle yeniden yönlendirme tarzı getiri madenciliği, likide staking, launchpad, oyun oynama ve daha fazla çözüm geliştirmek için ekonomik bir ekosistem kuruyor.
Uzun vadede Stader, platform yaklaşımının kilidini açmaya ve üçüncü tarafları Stader altyapısı ile çeşitli staking uygulamaları geliştirmeleri için desteklemeye odaklanacaktır.Stader geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Sd Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz150,000,000