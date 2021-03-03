SCRT | SCRT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SCRT Hızlı Proje Tanıtımı
Secret Network, şifrelenmiş veriler üzerinde güvenli, özel hesaplama sağlamak için güvenilir yürütme ortamlarını (TEE'ler) kullanan merkeziyetsiz bir bilgisayar ağıdır (gizli düğümler). Secret Network blok zincirinin kendisi Cosmos SDK / Tendermint'e dayanmaktadır, yani ağın kendi bağımsız mutabakatı, zincir üstü yönetişimi, kesme ve delegasyon gibi özellikleri vardır. Ağ doğrulayıcıları tarafından stake edilmesi gereken ve işlem ücretlerinin yanı sıra yönetişim için de kullanılan yerel coin Secret (SCRT) ile güvence altına alınmıştır.SCRT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SCRT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSCRT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSCRT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-03-03
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz177,681,134