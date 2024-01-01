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Scotty AI, yapay zeka merkezli yenilikçi bir kripto projesidir. Kripto evrenindeki sırların muhafızı ve koruyucusu olarak hizmet etmek için gelişmiş yapay zekayı derin bir blok zinciri teknolojisi anlayışıyla birleştirir.