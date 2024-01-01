SCOTTYAI | SCOTTYAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SCOTTYAI Hızlı Proje Tanıtımı
Scotty AI, yapay zeka merkezli yenilikçi bir kripto projesidir. Kripto evrenindeki sırların muhafızı ve koruyucusu olarak hizmet etmek için gelişmiş yapay zekayı derin bir blok zinciri teknolojisi anlayışıyla birleştirir.SCOTTYAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSCOTTYAI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,734,567,890