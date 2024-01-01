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Scotty Beam dünyanın ilk zincirler arası NFT ışınlayıcısıdır - kriptonluların NFT'leri blok zinciri galaksileri arasında taşımalarına yardımcı olmak; Metaverleri, oyunları ve pazar yerlerini birbirine bağlamak; karmaşıklığı ortadan kaldırmak; yolculuk boyunca değeri ve eğlenceyi en üst düzeye çıkarmak için buradadır.