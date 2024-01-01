SCOTTY | SCOTTY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SCOTTY Hızlı Proje Tanıtımı
Scotty Beam dünyanın ilk zincirler arası NFT ışınlayıcısıdır - kriptonluların NFT'leri blok zinciri galaksileri arasında taşımalarına yardımcı olmak; Metaverleri, oyunları ve pazar yerlerini birbirine bağlamak; karmaşıklığı ortadan kaldırmak; yolculuk boyunca değeri ve eğlenceyi en üst düzeye çıkarmak için buradadır.SCOTTY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SCOTTY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSCOTTY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSCOTTY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz750,000,000