SCM | SCM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SCM Hızlı Proje Tanıtımı
HAPI Vakfı tarafından geliştirilen Scamfari, blok zinciri ekosistemindeki dolandırıcılıkları tespit etmeyi ve bununla mücadele etmeyi amaçlayan kitle kaynaklı bir platformdur. Kullanıcıların ödüller karşılığında dolandırıcılıkları, kimlik avı sitelerini ve hileli blok zinciri projelerini bildirmelerine olanak tanır. Şeffaflık için Web3 teknolojisinden yararlanan Scamfari, kripto para dolandırıcılıklarına karşı kullanıcı farkındalığını ve güvenliğini artırarak daha güvenli bir blok zinciri ortamını teşvik etmektedir.SCM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SCM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSCM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSCM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000