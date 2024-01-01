mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day

--0.00%

SCM | SCM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

SCM Hızlı Proje Tanıtımı

HAPI Vakfı tarafından geliştirilen Scamfari, blok zinciri ekosistemindeki dolandırıcılıkları tespit etmeyi ve bununla mücadele etmeyi amaçlayan kitle kaynaklı bir platformdur. Kullanıcıların ödüller karşılığında dolandırıcılıkları, kimlik avı sitelerini ve hileli blok zinciri projelerini bildirmelerine olanak tanır. Şeffaflık için Web3 teknolojisinden yararlanan Scamfari, kripto para dolandırıcılıklarına karşı kullanıcı farkındalığını ve güvenliğini artırarak daha güvenli bir blok zinciri ortamını teşvik etmektedir.
SCM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SCM Token MEXC'de

MEXC Borsası, SCM (SCM) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SCM alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak SCM satın almak veya MEXC SCM ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için SCM tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SCM vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSCM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSCM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000
SCM Fiyat HesaplayıcıSCM Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
Spot
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
MEXC'yi İndir
İşlem Ücretleri
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM