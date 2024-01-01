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HAPI Vakfı tarafından geliştirilen Scamfari, blok zinciri ekosistemindeki dolandırıcılıkları tespit etmeyi ve bununla mücadele etmeyi amaçlayan kitle kaynaklı bir platformdur. Kullanıcıların ödüller karşılığında dolandırıcılıkları, kimlik avı sitelerini ve hileli blok zinciri projelerini bildirmelerine olanak tanır. Şeffaflık için Web3 teknolojisinden yararlanan Scamfari, kripto para dolandırıcılıklarına karşı kullanıcı farkındalığını ve güvenliğini artırarak daha güvenli bir blok zinciri ortamını teşvik etmektedir.