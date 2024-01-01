SCLP | SCLP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SCLP Hızlı Proje Tanıtımı
Scallop is a one-stop solution for cryptocurrency and banking services. It’s an innovative fintech ecosystem built to offer users a faster and more efficient way to securely manage crypto and fiat currencies in a single place.
Scallop combines decentralised financial services with banking features such as banking accounts, cards, remittance and much more - all aimed at promoting the general usage of crypto in daily life.
Scallop’s mission is to bring digital assets into mainstream use and accelerate the transition to a more equitable and decentralised ecosystem.SCLP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SCLP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSCLP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSCLP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000