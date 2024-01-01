mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day

--0.00%

SCLP | SCLP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

SCLP Hızlı Proje Tanıtımı

Scallop is a one-stop solution for cryptocurrency and banking services. It’s an innovative fintech ecosystem built to offer users a faster and more efficient way to securely manage crypto and fiat currencies in a single place. Scallop combines decentralised financial services with banking features such as banking accounts, cards, remittance and much more - all aimed at promoting the general usage of crypto in daily life. Scallop’s mission is to bring digital assets into mainstream use and accelerate the transition to a more equitable and decentralised ecosystem.
SCLP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SCLP Token MEXC'de

MEXC Borsası, SCLP (SCLP) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SCLP alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak SCLP satın almak veya MEXC SCLP ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için SCLP tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SCLP vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSCLP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSCLP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000
SCLP Fiyat HesaplayıcıSCLP Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
Spot
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
MEXC'yi İndir
Komisyonlar
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM