Sacabam | SCB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Sacabam Hızlı Proje Tanıtımı
Sacabam, Sui üzerindeki ilk yerel memecoin projesidir.Sacabam geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SCB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSCB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSCB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz47,000,000,000,000