SCAR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ScarQuest ilk çapraz platform Web3 strateji oyunudur. Misyonumuz, Web3'teki en iyi STRATEJİ OYUNUNU yaratmak ve oyuncuları Web2'den Web3'e sorunsuz bir şekilde taşımaktır.