SCAR | SCAR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SCAR Hızlı Proje Tanıtımı
ScarQuest ilk çapraz platform Web3 strateji oyunudur. Misyonumuz, Web3'teki en iyi STRATEJİ OYUNUNU yaratmak ve oyuncuları Web2'den Web3'e sorunsuz bir şekilde taşımaktır.SCAR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SCAR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSCAR
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSCAR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz9,943,350,981