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Blok zinciri teknolojisinin hızla gelişen ortamında, akıllı sözleşmelerin güvenliği ve güvenilirliği çok önemlidir. Geleneksel denetim yöntemleri, modern merkeziyetsiz uygulamaların (dApps) karmaşıklıklarını ele almada genellikle yetersiz kalmaktadır. Bu boşluğu doldurmak için, çeşitli sektörlerdeki dApp'lerin güvenliğini ve güvenilirliğini artıran son teknoloji ürünü, yapay zeka destekli bir denetim mekanizması olan 0xScan'i tanıtıyoruz.