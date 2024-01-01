SCANS | SCANS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SCANS Hızlı Proje Tanıtımı
Blok zinciri teknolojisinin hızla gelişen ortamında, akıllı sözleşmelerin güvenliği ve güvenilirliği çok önemlidir. Geleneksel denetim yöntemleri, modern merkeziyetsiz uygulamaların (dApps) karmaşıklıklarını ele almada genellikle yetersiz kalmaktadır. Bu boşluğu doldurmak için, çeşitli sektörlerdeki dApp'lerin güvenliğini ve güvenilirliğini artıran son teknoloji ürünü, yapay zeka destekli bir denetim mekanizması olan 0xScan'i tanıtıyoruz.SCANS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SCANS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSCANS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz100,000,000