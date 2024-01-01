SCA | SCA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SCA Hızlı Proje Tanıtımı
Scallop, Sui ekosistemi için öncü Yeni Nesil eşler arası Para Piyasasıdır ve aynı zamanda Sui Vakfı'ndan resmi bir hibe alan ilk DeFi protokolüdür. Kendimizi kurumsal düzeyde kalite, gelişmiş birleştirilebilirlik ve sağlam güvenliği vurgulayarak, birleşik bir platformda yüksek faizli borç verme, düşük ücretli borçlanma, AMM ve dijital varlık öz yönetim aracı sunan ve profesyonel yatırımcılar için bir SDK sunan dinamik bir para piyasası oluşturmaya adadık.SCA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SCA Token MEXC'de
MEXC Borsası, SCA (SCA) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SCA
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak SCA satın almak veya MEXC SCA ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için SCA tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SCA vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSCA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSCA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz250,000,000