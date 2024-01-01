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Scallop, Sui ekosistemi için öncü Yeni Nesil eşler arası Para Piyasasıdır ve aynı zamanda Sui Vakfı'ndan resmi bir hibe alan ilk DeFi protokolüdür. Kendimizi kurumsal düzeyde kalite, gelişmiş birleştirilebilirlik ve sağlam güvenliği vurgulayarak, birleşik bir platformda yüksek faizli borç verme, düşük ücretli borçlanma, AMM ve dijital varlık öz yönetim aracı sunan ve profesyonel yatırımcılar için bir SDK sunan dinamik bir para piyasası oluşturmaya adadık.