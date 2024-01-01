SBR | SBR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SBR Hızlı Proje Tanıtımı
Saber is a cross-chain stablecoin exchange on Solana. SBR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SBR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSBR
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSBR
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000