SatoshiVM | SAVM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SatoshiVM Hızlı Proje Tanıtımı
SatoshiVM, gas olarak yerel BTC kullanarak Ethereum Virtual Machine (EVM) ekosistemiyle uyumlu, merkeziyetsiz bir Bitcoin ZK Rollup Katman 2 çözümüdür. SatoshiVM, EVM ekosistemi ile Bitcoin arasında bir köprü görevi görerek Bitcoin ekosisteminin varlık arz etmesini ve uygulama geliştirmesini sağlar.SatoshiVM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SAVM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSAVM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSAVM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000