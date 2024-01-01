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SatoshiVM, gas olarak yerel BTC kullanarak Ethereum Virtual Machine (EVM) ekosistemiyle uyumlu, merkeziyetsiz bir Bitcoin ZK Rollup Katman 2 çözümüdür. SatoshiVM, EVM ekosistemi ile Bitcoin arasında bir köprü görevi görerek Bitcoin ekosisteminin varlık arz etmesini ve uygulama geliştirmesini sağlar.