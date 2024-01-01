SatsMax | SATS2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SatsMax Hızlı Proje Tanıtımı
Satsmax Geliştirici Hizmetleri, Bitcoin ve sıralı sayılar dünyasını keşfetmenize olanak tanıyan topluluk geliştiricilerine açıktır. API'yi kendi yakma hizmetinizi dağıtmak, cüzdan uygulamaları oluşturmak, tarayıcılar geliştirmek ve daha fazlası için kullanabilirsiniz.SatsMax geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SATS2 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSATS2
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSATS2
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz8,800,000,000,000,000