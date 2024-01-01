Super Athletes Token | SAT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Super Athletes Token Hızlı Proje Tanıtımı
SPOR YAP KAZAN: Sporu seven ve sınırlarını zorlayan insanların bir araya geldiği bir ortam olan SAC, Brands Universe ve SuperFamily'nin ortaklaşa oluşturduğu bir meta evren ekosistemidir.
SAC, S2E platform uygulamasıyla $SAT madenciliği yapabileceğiniz, Spyder ve CHAANCE için bilinen Brands Universe aracılığıyla kazanılan tokenlerle tanınmış markaların kıyafetlerini satın alabileceğiniz gerçek dünyayla entegre bir ekosisteme sahiptir.Super Athletes Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SAT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSAT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSAT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000