Saros | SAROS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Saros Hızlı Proje Tanıtımı
Saros, Solana'daki Web3 deneyiminizi yeniden tanımlamak için tasarlanmış en üst düzey uygulamadır.Saros geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SAROS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSAROS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSAROS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000