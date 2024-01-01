SARIEL | SARIEL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SARIEL Hızlı Proje Tanıtımı
Sariel token, bilgeliği ve bilgiyi simgeleyen melek Sariel'den esinlenen dijital bir para birimidir. Yalnızca bir değer deposu olarak değil, aynı zamanda bilgi paylaşımı için bir topluluk platformu olarak da hizmet vermektedir.SARIEL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SARIEL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSARIEL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSARIEL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz700,000,000