SARIEL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Sariel token, bilgeliği ve bilgiyi simgeleyen melek Sariel'den esinlenen dijital bir para birimidir. Yalnızca bir değer deposu olarak değil, aynı zamanda bilgi paylaşımı için bir topluluk platformu olarak da hizmet vermektedir.