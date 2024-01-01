SAM | SAM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SAM Hızlı Proje Tanıtımı
SAMALT, $SAM token adı ile Solana zincirinde yer alan bir meme coindir.SAM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SAM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSAM
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSAM
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz419,996,736,335,455