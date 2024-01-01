Salad Ventures geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Misyonumuz, kullanıcı katılımını artırırken topluluk oluşturma ve genişletme konusunda Web 3.0 projelerini desteklemektir. Etkinliklerimiz, yerleşik Web 3.0 projelerinin daha fazla Web 3.0 yerel kripto kullanıcısını çekmesine yardımcı olmaya ve onlara sürdürülebilir bir büyüme yörüngesi sağlamaya yöneliktir. Ekosistemimiz aracılığıyla Salad, Web 3.0 yerlilerine ve yerli olmayanlara benzer şekilde kazanç fırsatları sunar.