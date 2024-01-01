Salad Ventures | SALD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Salad Ventures Hızlı Proje Tanıtımı
Misyonumuz, kullanıcı katılımını artırırken topluluk oluşturma ve genişletme konusunda Web 3.0 projelerini desteklemektir. Etkinliklerimiz, yerleşik Web 3.0 projelerinin daha fazla Web 3.0 yerel kripto kullanıcısını çekmesine yardımcı olmaya ve onlara sürdürülebilir bir büyüme yörüngesi sağlamaya yöneliktir. Ekosistemimiz aracılığıyla Salad, Web 3.0 yerlilerine ve yerli olmayanlara benzer şekilde kazanç fırsatları sunar.Salad Ventures geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SALD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSALD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSALD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,680,000,000