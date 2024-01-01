Sakai Vault | SAKAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Sakai Vault Hızlı Proje Tanıtımı
Sakai Vault (SAKAI) bir sonraki kripto devrimidir ve güvenilir blok zincir protokolü ve benzersiz Token Ekonomisi ile DeFi'nin benimsenmesini hızlandırır. Sakai Vault, müşterilerine ve yatırımcılarına kripto alanındaki trendler ve gelişmeler hakkında fikirler sağlar. Kripto para temellerinden piyasa analizlerine kadar seçili konulara derinlemesine bir bakış sağlıyor ve bizimle yatırımınızı büyütmenize yardımcı oluyoruz.Sakai Vault geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSAKAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSAKAI
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz8,000,000