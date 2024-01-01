XSaiyan.tech | SAIX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XSaiyan.tech Hızlı Proje Tanıtımı
XSaiyan ($SAIX), BRC-20'de DragonBall-X evreninde geçen ve kullanıcıların istikrarlı ve uzun vadeli bir gelir elde ederken benzersiz bir etkileşim ve oyun deneyimi yaşayabilecekleri ilk X-Sosyal Oyunudur.XSaiyan.tech geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSAIX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSAIX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000