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XSaiyan ($SAIX), BRC-20'de DragonBall-X evreninde geçen ve kullanıcıların istikrarlı ve uzun vadeli bir gelir elde ederken benzersiz bir etkileşim ve oyun deneyimi yaşayabilecekleri ilk X-Sosyal Oyunudur.