SAGA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SAGA, merkeziyetsiz karar alma ve yönetişimi mümkün kılmak için blok zinciri ve akıllı sözleşme teknolojisini kullanmaktadır.