SAGA | SAGA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SAGA Hızlı Proje Tanıtımı
SAGA, merkeziyetsiz karar alma ve yönetişimi mümkün kılmak için blok zinciri ve akıllı sözleşme teknolojisini kullanmaktadır.SAGA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SAGA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSAGA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSAGA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz60,600,000,000,000,000