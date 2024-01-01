SAFE AnWang geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SAFE Network, gizliliğin korunmasına odaklanan merkeziyetsiz, güvenli bir ödeme ve gizli bilgi işlem blok zinciri sistemidir. Kriptografi teorisi ve gizli bilgi işlemine dayanan ve teknoloji yeniliği ve uygulama yeniliği tarafından yönlendirilen SAFE 4.0, gizlilik korumasına odaklanır, güvenli ödemeyi güçlendirir, varlık gizliliğini optimize eder, zincirler arası varlıkları ve sabit para birimlerini içe aktarır, SAFESwap alım satım alanı yaratır, daha fazla ticari uygulamayı genişletir ve küresel bir gizlilik koruma ekosistemi oluşturmayı hedefler.