SAFE AnWang | SAFE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SAFE AnWang Hızlı Proje Tanıtımı
SAFE Network, gizliliğin korunmasına odaklanan merkeziyetsiz, güvenli bir ödeme ve gizli bilgi işlem blok zinciri sistemidir. Kriptografi teorisi ve gizli bilgi işlemine dayanan ve teknoloji yeniliği ve uygulama yeniliği tarafından yönlendirilen SAFE 4.0, gizlilik korumasına odaklanır, güvenli ödemeyi güçlendirir, varlık gizliliğini optimize eder, zincirler arası varlıkları ve sabit para birimlerini içe aktarır, SAFESwap alım satım alanı yaratır, daha fazla ticari uygulamayı genişletir ve küresel bir gizlilik koruma ekosistemi oluşturmayı hedefler.SAFE AnWang geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSAFE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSAFE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz29,400,000