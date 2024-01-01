SABAI | SABAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SABAI Hızlı Proje Tanıtımı
Sabai Protokolü, Gerçek Dünya Varlıkları'nı ve Sanal Varlıkları, Certik denetiminden geçmiş kendi tescilli akıllı sözleşmeleri ile tokenize etmek için bir çözümdür. Sabai Protocol Token, Sabai Protocol ekosisteminin temel bir bileşenidir ve tüm proje ürünleriyle sorunsuz kullanıcı etkileşimi sağlamak için hazırlanmıştır. Token, ekosistemin tüm ürünlerine ve B2B çözümlerine entegre edilmiştir.SABAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SABAI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSABAI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz2,650,000,000