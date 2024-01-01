SABAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Sabai Protokolü, Gerçek Dünya Varlıkları'nı ve Sanal Varlıkları, Certik denetiminden geçmiş kendi tescilli akıllı sözleşmeleri ile tokenize etmek için bir çözümdür. Sabai Protocol Token, Sabai Protocol ekosisteminin temel bir bileşenidir ve tüm proje ürünleriyle sorunsuz kullanıcı etkileşimi sağlamak için hazırlanmıştır. Token, ekosistemin tüm ürünlerine ve B2B çözümlerine entegre edilmiştir.