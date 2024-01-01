RXD | RXD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RXD Hızlı Proje Tanıtımı
Çapraz zincir ticareti için eşsiz bir potansiyele sahip Bitcoin ve Ethereum'un en iyi yeteneklerinin bir birleşimidir.RXD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıRXD
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000,000