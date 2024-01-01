RWN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Rowan Energy, dünyanın en büyük merkeziyetsiz enerji ağını inşa etmektedir. Akışkan P2P enerji işlemlerinin yanı sıra yeni nesil karbon dengelemelerini kolaylaştırmak için şebekeyi blok zinciri ile bağlantılı bir Akıllı Şebekeye dönüştürüyoruz.