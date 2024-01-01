RWN | RWN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RWN Hızlı Proje Tanıtımı
Rowan Energy, dünyanın en büyük merkeziyetsiz enerji ağını inşa etmektedir. Akışkan P2P enerji işlemlerinin yanı sıra yeni nesil karbon dengelemelerini kolaylaştırmak için şebekeyi blok zinciri ile bağlantılı bir Akıllı Şebekeye dönüştürüyoruz.RWN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RWN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRWN
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıRWN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz545,000,000