Rug World Assets | RWA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Rug World Assets Hızlı Proje Tanıtımı
$RWA, Base Chain üzerinde tokenize edilmiş bir hopium'dur.Rug World Assets geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RWA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRWA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000