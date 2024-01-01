Ravencoin | RVN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ravencoin Hızlı Proje Tanıtımı
Raven, dünyanın herhangi bir yerindeki herkese anında ödeme yapılmasını sağlayan deneysel bir dijital para birimidir. Raven, eşler arası teknolojiyi kullanarak merkezi bir otorite olmadan çalışır: işlemleri yönetmek ve fon vermek ağ tarafından gerçekleştirilir. Raven Core, bu para birimini kullanabilen açık kaynaklı yazılımın adıdır. Ravencoin, belirli bir işlevi verimli bir şekilde yerine getirmek için belirli bir blok zinciri kullanmak üzere tasarlanmış bir dijital eşler arası ağdır: varlıkları bir taraftan diğerine aktarmak. Bitcoin kodunun bir çatalına dayanan Ravencoin, 3 Ocak 2018'de piyasaya sürüldü ve gerçek bir açık kaynak projesidir (ICO veya masternode yok). Yararlı bir teknoloji oluşturmaya ve güçlü ve büyüyen bir topluluk oluşturmaya odaklanır.Ravencoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıRVN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRVN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.026499 USDT
Maksimum Arz21,000,000,000