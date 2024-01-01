RUNNER | RUN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RUNNER Hızlı Proje Tanıtımı
RUNNER, çoğu insan için önemli bir günlük aktivite olan etrafta dolaşmak üzerine kurulmuştur.RUNNER geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RUN Token MEXC'de
MEXC Borsası, RUNNER (RUN) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de RUN
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak RUNNER satın almak veya MEXC RUN ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için RUNNER tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen RUN vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıRUN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRUN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz