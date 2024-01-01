RTF | RTF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RTF Hızlı Proje Tanıtımı
Ready To Fight (RTF), Oleksandr Usyk liderliğinde ve WBC tarafından desteklenen, dünya çapında 10 milyon dövüş sporu topluluğu için 1. SocialFi uygulamasıdır.RTF geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıRTF
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz400,000,000