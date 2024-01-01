RTF geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Ready To Fight (RTF), Oleksandr Usyk liderliğinde ve WBC tarafından desteklenen, dünya çapında 10 milyon dövüş sporu topluluğu için 1. SocialFi uygulamasıdır.