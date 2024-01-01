RTC | RTC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RTC Hızlı Proje Tanıtımı
RTC DAO, Web3 ekosistemine odaklanmış bir yatırım DAO'sudur ( Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon). Alpha Blok Zinciri Vakfı tarafından çeşitli önde gelen kurumlar ve topluluklarla işbirliği içinde ortaklaşa başlatılmıştır. Topluluk tokeni RTC, başlangıçta BNB Zincirinde piyasaya sürülmüştür.RTC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıRTC
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz70,000