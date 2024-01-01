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RTC DAO, Web3 ekosistemine odaklanmış bir yatırım DAO'sudur ( Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon). Alpha Blok Zinciri Vakfı tarafından çeşitli önde gelen kurumlar ve topluluklarla işbirliği içinde ortaklaşa başlatılmıştır. Topluluk tokeni RTC, başlangıçta BNB Zincirinde piyasaya sürülmüştür.