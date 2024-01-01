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RiskShield'in merkeziyetsiz sigorta protokolü, DeFi kullanıcıları için güçlü bir destektir ve güvenilir, sağlam ve sorunsuz DeFi sigorta hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır. ARB zincirinde çalışan platform, son derece düşük primler, güvenilir gelir fırsatları, zengin ürün yelpazesi ve düşük eşikli giriş koşulları gibi benzersiz özelliklere sahiptir.