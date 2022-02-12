RSS3 Token | RSS3 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RSS3 Token Hızlı Proje Tanıtımı
RSS3, verimli ve merkeziyetsiz bilgi dağıtımını desteklemeyi amaçlayan yeni nesil kaynak besleme standardıdır. Bilgi toplama ve standardizasyonu gerçekleştiren dağıtım katmanı haline gelerek kompozisyon, depolama, dağıtım ve işlem bilgi akışını tamamlar.RSS3 Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RSS3 Token MEXC'de
MEXC Borsası, RSS3 Token (RSS3) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de RSS3
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak RSS3 Token satın almak veya MEXC RSS3 ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için RSS3 Token tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen RSS3 vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıRSS3
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRSS3
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2022-02-12
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000