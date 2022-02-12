RSS3 Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

RSS3, verimli ve merkeziyetsiz bilgi dağıtımını desteklemeyi amaçlayan yeni nesil kaynak besleme standardıdır. Bilgi toplama ve standardizasyonu gerçekleştiren dağıtım katmanı haline gelerek kompozisyon, depolama, dağıtım ve işlem bilgi akışını tamamlar.