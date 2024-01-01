RPT | RPT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RPT Hızlı Proje Tanıtımı
Rhapso, oyuncuların Sal NFT'leri ve Olta NFT'leri satın alabileceği blok zinciri tabanlı bir sal balıkçılığı oyunudur.RPT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıRPT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRPT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz80,000,000