Republik | RPK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Republik Hızlı Proje Tanıtımı
RepubliK, sosyal medyanın gücünü onu mümkün kılan üreticilere ve kullanıcılara geri kazandırmak için bir devrimdir. Bunu, RPK tokenlerimizi herkese katkıları oranında dağıtarak gerçekleştiriyoruz. RPK, Republik'te üretilen gelirlerin %100'ünü, tüm oy haklarını ve yegane fayda tokenini temsil etmektedir. Tüm ücretler RPK olduğundan ve tüm ücretler geri dağıtıldığından, RepubliK'in topluluk airdropları sonsuza dek devam edecektir. Bu nedenle RPK, çevrimiçi bir topluluğun veya projenin tüm değerini ve sahipliğini temsil eden ilk tokendir.
Herkes RepubliK'i tıpkı TikTok ve Instagram'ı kullandıkları gibi kullanabilir, ancak kullanıcıların içerikleri sadece tüketilmekle kalmaz, aynı zamanda yatırım da kazanır. Her bir etkileşim, içerik üreticilerini daha iyi kazançlarla ileriye taşır ve hayranlar en sevdikleri içerik üreticilerinin başarısında pay sahibi olabilir. Kullanıcı akışlarına, etkileşimlere dayalı güçlü yapay zeka öneri motorumuz aracılığıyla kişiselleştirilmiş içerik sunulurken, XP katmanlı bir seviye atlama sistemi, seviye atlamak ve daha büyük ödüller kazanmak için herkesi dinamik ve etkileşimli bir sürece dahil eder. Diğer para kazanma yöntemleri arasında bahşiş, sohbetlerin kilidini açmak için ödeme yapma, abonelikler ve özel içerikler bulunmaktadır.Republik geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıRPK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRPK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000