Roseon | ROSX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Roseon Hızlı Proje Tanıtımı
Roseon, kullanıcı deneyimi ve oyunlaştırma yoluyla kriptoyu benimsiyor.Roseon geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ROSX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıROSX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıROSX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz185,000,000